Mevlüt Demiryay’ı Kaybettik

Levent Kırca’nın Olacak O Kadar adlı TV dizisindeki Mevlüt Usta rolüyle tanınan sinema ve TV oyuncusu Mevlüt Demiryay, 25 Haziran 2019 Salı günü hayatını kaybetti. Çatı, Sinekli Bakkal ve 2. çevirim Olacak O Kadar adlı TV dizilerinde de oynayan sevilen oyuncunun rol aldığı sinema filmleri arasında Dönersen Islık Çal, Seni Seviyorum Rosa, Mavi Sürgün, Baba adlı filmler var. Mevlüt Demiryay’ın cenazesi 26 Haziran 2019 Çarşamba günü öğle vakti kılınacak cenaze namazı sonrasında Niğde Ulukışla Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.

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