Enis Fosforoğlu’nu Kaybettik

Tiyatro ve sinemamızın sevilen oyuncularından Enis Fosforoğlu, 22 Haziran 2019 Cumartesi günü hayatını kaybetti. Sinemamızın Yeşilçam döneminin ünlü oyuncusu Renan Fosforoğlu ve Mualla Kavur’un oğlu olan Enis Fosforoğlu, sanatçı bir ailede yetişti. Ferdi Merter Fosforoğlu’nun kardeşi olan Enis Fosforoğlu’nun teyzesi Belkıs Dilligil, eniştesi Avni Dilligil ve eniştesinin kızkardeşi Aliye Rona sinemamızın en sevilen oyuncuları arasında yer alıyor. Cenazesi, 24 Haziran 2019 Pazartesi günü Moda Camii’nde kılınacak öğle namazını müteakip defnedilecek olan merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.

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