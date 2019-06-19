Yuvaya Dönüş Filmi 12 Temmuz’da Vizyona Girecek

Başrollerini Furkan Palalı, Megumi Masuki ve Burhan Öçal’ın paylaştığı Yuvaya Dönüş filmi 12 Temmuz’da Türkiye’de, Eylül ayında ise Japonya’da vizyona girecek. Çekimleri İstanbul, Kapadokya ve Tokyo’da gerçekleşen İran – Irak savaşı sırasında 215 Japon vatandaşın Tahran’dan Türkiye’ye getirilişi ve bu olayın perde arkasında yatan bir aşk hikâyesinin anlatıldığı film sabırsızlıkla bekleniyor. Yuvaya Dönüş’ün senaristliğini Fatih Özcan ve Şeyda Delibaşı, yapımcılığını Macmedya, yönetmenliğini Hakan Kurşun üstleniyor. 2019 yılının Japonya’da Türkiye Yılı ilan edilmesiyle önemini bir kat arttıran filmin müzikleri Kıraç imzası taşıyor.

Basın Bülteni

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