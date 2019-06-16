Canlı Yayına Sürpriz Konuk

Çanakkale savaşının anlatıldığı Mendilim Kekik Kokuyor adlı sinema filminin çekimleri için Akseki’ye giden güzel oyuncu Wilma Elles, hemşire Beatrice karakteriyle beyazperdede boy gösteriyor. Çanakkale savaşını anlatan bir yapımda rol almanın kendisi için özel bir duygu olduğunu vurgulayan oyuncu, her sahnede Çanakkale ruhunu hissettiğini de dile getirdi. Yaptığı her şeyden takipçilerini haberdar eden Elles’in yaptığı canlı yayında sürpriz bir konuğu vardı. Mendilim Kekik Kokuyor filmindeki canlandırdığı hemşire Beatrice kıyafetiyle sevenlerinin karşısına çıkan ünlü oyuncu Wilma Elles, dünyaca ünlü yönetmen Fatih Akın’ın canlı yayına katılması ve yaptıkları işe beğeni atmasıyla keyifli anlar yaşattı.

Basın Bülteni

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