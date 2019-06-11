Haldun Dormen Liderliğinde Müzikal Oyunculuk Yaz Okulu İçin Kayıtlar Başladı

Beykoz Kundura’da yer alan oyunculuk akademisi Famelog Academy tarafından, usta sanatçısı Haldun Dormen’in liderliği ve danışmanlığında düzenlenen Müzikal Oyunculuk Yaz Okulu için kayıtlar başladı. Dörder haftalık iki kur halinde düzenlenen yaz okulunda yapılacak eğitimler; yönetmen ve oyuncu Korel Cezayirli, koreograf ve sanat yönetmeni Nur Doğan ile opera sanatçısı Deniz Karausta tarafından verilecek. İki aylık eğitim sonunda başarı gösterenler Eylül ayında başlayacak Müzikal Okulu eğitimine katılabilecekler.

Deniz Karausta / Haldun Dormen



Korel Cezayirli / Nur Doğan

