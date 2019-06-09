İbrahim Balaban’ı Kaybettik

Ünlü ressam İbrahim Balaban, 09 Haziran 2019 Pazar günü hayatını kaybetti. Balaban için 11 Haziran 2019 Salı günü Nazım Hikmet Kültürevi’nde saat 11:00’de tören düzenlenecek. Balaban’ın cenazesi Şişli Camii’nde kılınacak öğle namazını müteakip Bursa Osmangazi ilçesindeki doğduğu Seçköy’de toprağa verilecek. 1921 yılında doğan Balaban, 16 yaşındayken girdiği Bursa Cezaevi’nde kendini avutmak için resim çizmeye başladı, Nâzım Hikmet’le tanıştı. Ve Merhaba Kainat: Nazım Hikmet adlı belgeselde kendini, Mülteci adlı sinema filminde ise Bülbül Hoca karakterini beyazperdeye getirdi. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.

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