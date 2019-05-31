Gail Mancuso’nun yönettiği ve Dennis Quaid, Marg Helgenberger, Betty Gilpin ile Kathryn Prescott’ın oynadığı Dostumun Yolculuğu (A Dog’s Journey), 28 Haziran 2019’da CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Pinema Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Sevilen köpek Bailey, Ethan’ların Michigan’daki çiftliğinde çok güzel bir hayat yaşamaktadır. Hatta yeni bir oyun arkadaşı bile vardır: Ethan ve Hannah’nın küçük torunları CJ. Fakat şöyle bir sorun vardır: CJ’in annesi Gloria CJ’i götürmeye karar verir. Bailey’nin ruhu, yeni bir hayat için bu hayatı terk etmeye hazırlanırken, Ethan’a CJ’i bulacağına ve ne pahasına olursa olsun onu korumaya söz verir.

İlgili