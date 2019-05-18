2. Uluslararası İzmir Film Festivali’nde En İyi Adayları Açıklandı

2. Uluslararası İzmir Film Festivali’nde heyecan dorukta. Türkiye’nin ilk ve tek vizyon gişe filmleri festivalinde finalistler belirlendi. Sektör temsilcileri tarafından büyük merakla beklenen finalist aday listesi için daha ilk günden binlerce oy kullanıldı. İzmir Film Festivali’nde Müslüm Baba filmi 12 dalda, Arif V 216 11 dalda, Bizim İçin Şampiyon ve Deliler: Fatih’in Fermanı 9 dalda, Hürkuş: Göklerdeki Kahraman 8 dalda, Ahlat Ağacı, Ölümlü Dünya ve Hedefim Sensin filmleri 7 dalda aday gösterildi. En İyi adayları açıklanan film festivalinde halk oylaması geniş katılımla devam ediyor. Kazananlar İzmir’de düzenlenecek ödül töreninde Altın Artemis Ödülü ile buluşacak.
- Basın Bülteni
- Halk Oylaması En İyi Adayları
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