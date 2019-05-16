Venezuela Sinema Günleri 2019

Venezuela Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçiliği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde 21 – 26 Mayıs 2019 tarihleri arasında İzmir Kültürpark açık alanda ilk kez gerçekleşecek Venezuela Sinema Günleri, İzmir seyircisini Venezuela Sineması’nın seçkin örnekleri ile bir araya getiriyor. İzmir seyircisine Venezuela kültürü ve toplumu hakkında fikir sunacak olan ve özenle seçilen filmlerin gösterimi Kültürpark 26 Ağustos Kapısı’nın karşısındaki alanda saat 21:00’de gerçekleşecek. Venezuela Sinema Günleri etkinliği kapsamında gösterilecek filmler arasında, Mavi Çok da Pembe Değil, Çirkin Saç, Kardeşler ile Zamanın Sonundaki Ev yer alıyor.

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