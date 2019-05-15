2. Uluslararası İzmir Film Festivali Bir Kez Daha Tüm Sinemaseverleri İzmir’de Buluşturuyor

İzmir, Anadolu Sinema ve Televizyoncular Meslek Birliği’nin (ASİTEM) öncülüğünde bir kez daha Türk Sineması’nın merkezi oluyor. 2018 yılında ilk kez düzenlenen ve vizyon filmlerinin ödüllendirildiği ilk ve tek film festivali olan Uluslararası İzmir Film Festivali, 24 – 29 Haziran 2019 tarihinde 2. kez sinemaseverleri İzmir’de biraraya getirmeye hazırlanıyor. Uluslararası İzmir Film Festivali, ülkemizde düzenlenen pek çok büyük film festivali olmasına rağmen özellikle içeriği ile Türkiye’nin Oscar’ı olma yolunda hızlı bir ivme kazandı. Ülkemizde vizyon filmlerinin yarıştığı tek film festivali olarak sektörde büyük ses getirdi.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.