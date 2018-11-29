Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali Basın Toplantısı Yapılıyor

Fethi Gemuhluoğlu’nun “İnsana dost olmak, fikre dost olmak, komşuya dost olmak, coğrafyaya dost olmak, tarihe dost olmak, kendi vücuduna dost olmak, görünene ve görünmeyene dost olmak” felsefesinden hareketle yola çıkan ve 14 – 16 Aralık 2018 tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali çalışmalarını tamamladı. Festivalin programında yer alan tüm bölümlerin, film seçkileri, özel etkinlikler ve bu yılki yeniliklerle ana yarışma bölümlerinde yarışacak kısa filmlerin kamuoyu ile paylaşılacağı basın toplantısı 03 Aralık 2018 Pazartesi günü saat 10:30’da İmam Adnan sokaktaki Taksim Akademi Beyoğlu’da yapılacak.

Basın Bülteni

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