Hedefim Sensin Gala Yaptı, Kahkahalar Hedefini Buldu

Yılın kahkahası en bol filmi Hedefim Sensin, Levent Cinemaximum Kanyon Sineması’nda 27 Kasım Salı günü gala yaptı. Merakla beklenen filmin galasına Yılmaz Erdoğan, Ali Sunal, Nilgün Belgün, Nevra Serezli, Oya Başar, Ercan Saatçi, Salih Kalyon, Hüseyin Avni Danyal gibi ünlü isimler katıldı. Galada yönetmen Kıvanç Baruönü, Ata Demirer, Gonca Vuslateri, İlker Aksum, Erkan Can, Hakan Salınmış, Hande Dane ve Ayten Uncuoğlu basın karşısına çıktı.

Basın Bülteni

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Ayten Uncuoğlu / Bennu Gerede



Demet Akbağ / Ata Demirer

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Erkan Can / Gonca Vuslateri

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İlker Aksum / Kıvanç Baruönü

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Murat Şeker / Oya Başar

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Rıza Akın / Salih Kalyon



Sermet Yeşil / Yılmaz Erdoğan



Yosi Mizrahi / Zeynep Alkan

