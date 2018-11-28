Bu yıl, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 70. yıldönümünde Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun düzenlediği, yaklaşık 40 Avrupa ve Türk filmini Türkiye çapında 21 kentte rekor sayıya ulaşan sinemaseverle buluşturacak olan 8. Avrupa Birliği İnsan Hakları Film Günleri, 01 – 16 Aralık 2018 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. AB üye ülkeleri kültür merkezlerinin katkılarıyla, 10 Aralık İnsan Hakları Günü çerçevesinde düzenlenen etkinlik Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, İstanbul, Kars, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon ve Van’da yapılacak.



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