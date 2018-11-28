Aamir Khan’ın Yeni Filmi Hindistan Eşkıyaları Bu Cuma Sinemalarda

Aamir Khan’ın yeni filmi Hindistan Eşkıyaları (Thugs Of Hindostan), 30 Kasım’da Türkçe dublaj, altyazı, 4DX ve IMAX seçenekleriyle sinemalarda gösterime giriyor. Türkiye gişesinde de başarılara imza atan Aamir Khan’ın bir filmi ilk defa IMAX salonlarında Türkçe dublaj olarak gösterime giriyor. Film, Hindistan’da ilk gün gişe rekorları kırdı. İlk gün 522.500.000 Hindistan Rupisi (39.363.398 TL) gişe yapan film, Aamir Khan’ın en yüksek açılış yapan filmi olmakla kalmayarak, en iyi açılış yapan Hint filmi olarak da tarihe geçti. Hindistan Eşkıyaları (Thugs Of Hindostan), Bollywood’un şimdiye kadarki en yüksek bütçeli filmi olarak dikkat çekiyor.

Basın Bülteni

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