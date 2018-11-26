Terry Gilliam’ın yönettiği ve Adam Driver, Jonathan Pryce, Joana Ribeiro ile Olga Kurylenko’nun oynadığı Don Kişot’u Öldüren Adam (The Man Who Killed Don Quixote), 07 Aralık 2018’de Başka Sinema dağıtımıyla Fabula Films tarafından vizyona çıkarılıyor.

Toby, bir reklam yönetmeni, Javier ise ayakkabı tamircisidir. İkili, yıllar sonra La Mancha’da yeniden karşılaşırlar. Javier, kendisinin Don Kişot, Toby’nin de Sancho Panza olduğunu sanmaktadır. Bir dizi talihsizlik sonucu acımasız bir Rus mafya lideri, baş belası bir yapımcı ve eski aşkların da karıştığı, gerçekle hayalin birleştiği çağdaş Don Kişot hikâyesinin ortasına düşerler.

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