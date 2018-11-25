Battal Karslıoğlu’nun yönettiği ve Ahu Sungur, Ergün Demir, Açelya Elmas ile Ali Ertem’in oynadığı Zerk, 21 Aralık 2018’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Trio Pictures tarafından vizyona çıkarılıyor.

Fatma hemşire, gölde boğulan kızını, ölmediğini, uyuduğunu düşünerek bir süre sonra mezarından çıkarıp evine getirir. Akli dengesini yitiren kadın sonunda kendini asarak intihar eder. Uyku bozukluğu tedavisi gören ve hafızasını büyük ölçüde yitirmiş olan bir adam, yıllar önce yaşanmış bu olayı kabuslarında görmeye başlar. Hiçbir ilgisi olmadığı halde bu yaşanılanları neden görmektedir. Ve yıllar önce yaşanmış bu olayı araştırmaya başlar.

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