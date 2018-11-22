Deliler: Fatih’in Fermanı’nın Göz Kamaştıran Galasına Yoğun İlgi

Heyecanla beklenen Deliler: Fatih’in Fermanı filminin İstanbul galası, Üsküdar Cinemaximum Emaar Sineması’nda gerçekleşti. Osmanlı İmparatorluğu’nun cesur savaşçılarını anlatan filmin galasında Türkiye’de bir ilk yaşandı ve galaya 2 bini aşkın kişi akın etti. Tüm salonları dolduran seyirci, filmi uzun uzun alkışladı. Başrollerini Erkan Petekkaya, Cem Uçan, Yetkin Dikinciler, Nur Fettahoğlu ve İsmail Filiz’in paylaştığı gala sinemaseverlerden yoğun ilgi gördü.

Basın Bülteni

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