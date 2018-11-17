Remo Değerli’yi Kaybettik

Sinemamızın Yeşilçam dönemi karakter oyuncularından Remo Değerli, 15 Kasım 2018 Perşembe günü hayatını kaybetti. Rol aldığı sinema filmleri arasında Hor Görme Garibi, Aşk Dilencisi, Vatan Kucağında, Günahkar, Yaşamadım ki Ben, Düştüm Çıkmazlara, Size Selam Getirmişem, Çağdaş Bir Köle, Cüzzamlı, Yemin, Yetimler Ahı, Aşkımın Mahkumuyum, Sen Benimsin, Ganahtır, Sen Yaşa, Kanlarıyla Ödediler, Ateş Sönüyor, Dağ, Hızlı Takip, Bizim Mesele gibi filmler olan Remo Değerli’nin cenazesi, 16 Kasım 2018 Cuma günü toprağa verildi. Merhuma tanrıdan rahmet kederli ailesine sabırlar dileriz.

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