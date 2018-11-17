Eskişehir Uluslararası Film Festivali’ne Coşkulu Açılış

8. Eskişehir Uluslararası Film Festivali görkemli bir gece ile başladı. Açılış töreni, festival için hazırlanan tanıtım filminin gösterilmesi ve Festival Yönetmeni Doç. Dr. Serhat Serter’in açılış konuşması ile başladı. Serter, “20 yıl önce Gülseren Hocayla ‘Bir etkinliğimiz var, afişimizi asar mısınız?’ diye cadde cadde gezerek başladığımız bu festivalde, böyle bir kalabalığı görmek bizi çok mutlu ediyor.” sözleriyle başladığı konuşmasında festivale destek verenlere teşekkür etti.
- Basın Bülteni
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Gülseren Yücel – İlkay Nişancı
Yaprak Büyükerşen İşçibaşı – Suzan Kardeş