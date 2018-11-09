Perran Kutman, Malatya’da

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 09 – 15 Kasım 2018 tarihinde düzenlenen 8. Malatya Uluslararası Film Festivali tarafından verilen onur ödüllerinin bu yılki sahiplerinden usta oyuncu Perran Kutman, Malatya’ya geldi. Rol aldığı pek çok televizyon yapımı ve sinema filmiyle sevenlerinin hafızalarına kazınan sevilen sanatçı Perran Kutman, 09 Kasım akşamı gerçekleştirilecek açılış töreninde Onur Ödülü alacak. Perran Kutman’a ödülünü, özellikle Yol filmi başta olmak üzere birçok önemli film ve televizyon dizisindeki unutulmaz rolleriyle hafızalara kazınan bir başka başarılı oyuncu Şerif Sezer takdim edecek.

Basın Bülteni

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