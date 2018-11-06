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Uluslararası Festivaller Malatya’da Buluşuyor

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8. Malatya Uluslararası Film Festivali, bu yıl ilk kez uluslararası festival yöneticilerini ve profesyonellerini biraraya getiriyor. Yunus Emre Enstitüsü işbirliğinde gerçekleşecek Festivaller Malatya’da etkinliği çerçevesinde Kosova, Makedonya, Macaristan, İtalya, Arnavutluk ve Karadağ’dan festival yöneticileri Malatya’da ağırlanacak. Malatya Film Platformu kapsamında 11 Kasım 2018 Pazar günü 14:30 – 16:30 saatleri arasında düzenlenecek ve 6 ülkeden uluslararası festival yöneticilerinin katılacağı panelde dünyadaki film festivallerin kısa tanıtımları, başvuru, çalışma ve değerlendirme süreçleri gibi sinemacıların ilgiyle takip ettiği süreçlerin işleyişi anlatılacak.

Alberto La Monica

Andro Martinovic

Edmond Topu

Fatoş Berisha

Nita Deda

Vjosa Berisha

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