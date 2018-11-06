Çakallarla Dans 5’in En Uzun Soluklu Aşkı

Çakallarla Dans serisinin ilkinden 5.sine devam eden İlker Ayrık ve Didem Balçın’ın canlandırdığı Servet ve Fatma aşkı son hızıyla devam ediyor. Servet karakterini canlandıran İlker Ayrık, “Servet’in Fatma’ya olan aşkı O’nu çakal olmaya itiyor aslında biraz ama onların tutkulu aşkına değer. Biz Didem’le bu iki karakteri canlandırırken çok eğleniyoruz. Seyirciye de bu doğallık yansıyor bence.” dedi. Didem Balçın ise karakteriyle izleyicilerin büyük beğenisini kazanıyor.

Basın Bülteni

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