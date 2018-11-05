8. Malatya Uluslararası Film Festivali Biletleri Satışa Çıkıyor

09 – 15 Kasım 2018 tarihinde düzenlenecek 8. Malatya Uluslararası Film Festivali, Türkiye ve dünyanın dört bir yanından gelen sinemacıları Malatya’da buluşturmaya hazırlanırken festival biletleri de 06 Kasım Salı günü (yarın) satışa sunuluyor. Bir hafta sürecek olan festivalin biletleri Yeşil ve Avşar Sinemaları gişelerinde, satışa sunuluyor. Bilet bedelleri, katılımın kolaylaştırılması adına öğrenciler için 3 TL, yetişkinler için ise 5 TL ile sınırlandırıldı.

Basın Bülteni

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