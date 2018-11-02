Akbank Sanat, 06 – 21 Kasım 2018 tarihleri arasında Kore Film Günleri’ne ev sahipliği yapacak. Kore sinemasından güncel beş filmin gösterileceği etkinlik, Kore Büyükelçiliği ve Kore Kültür Merkezi’nin iş birliğiyle gerçekleştirilecek. Filmler Türkçe altyazı ile izlenebilecek. Bir Taksi Sürücüsü’nün konusu şöyle: Man Seob, Seul’de zar zor geçinen ve eşinin ölümünden sonra kızını tek başına büyüten bir taksi şoförüdür. Bir gün bir yabancının Gwangju şehrine gidiş – dönüş için yüklü bir para ödeyeceğini duyar. Yabancının, Gwangju şehri hakkındaki garip söylentileri araştırma amacı güden bir Alman gazeteci olduğunu bilmeden, Man Seob müşterisiyle yola koyulur.

Bir Taksi Sürücüsü (A Taxi Driver)



Cadı: Bölüm 1: Yıkılma (The Witch: Part 1: The Subversion)



Dongju: Bir Şairin Portresi (Dongju: Portrait of a Poet)



Son Çocuk (Last Child)

