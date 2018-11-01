Zorlu PSM’de Gerçekleşen Bohemian Rhapsody Gala Gösterimine Ünlü Yağmuru

Kuşaklararası, çok kültürlü ve küresel bir fenomen olan Queen’in müziklerine, efsanevi solisti Freddie Mercury’e bir saygı duruşu niteliğinde olan Bohemian Rhapsody’nin ilk gösterimi, 31 Ekim Çarşamba akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde gerçekleşti. Oyuncu kadrosuyla da dünyada dikkat çeken filme Aleyna Tilki, Hazal Kaya, Kanat Atkaya, Yekta Kopan, Şebnem Bozoklu Murat Evgin, Boran Kuzum, Hayal Köseoğlu ve Alper Saldıran gibi isimler katıldı.

Basın Bülteni

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Aleyna Tilki / Alper Saldıran



Boran Kuzum / Meriç Aral



Özgün Çoban

