Brian Henson’un yönettiği ve Melissa McCarthy, Elizabeth Banks, Maya Rudolph ile Leslie David Baker’in oynadığı Edepsiz Kuklalar (The Happytime Murders), 24 Ağustos 2018’de Pinema Film dağıtımıyla Pinema Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Edepsiz Kuklalar, insanlar ve kuklaların birlikte yaşadığı bir dünyada geçiyor. Ancak bu dünyada kuklalar ikinci sınıf vatandaş muamelesi görmektedir. 1980’li yılların çocuk programı The Happytime Gang’in oyuncu kuklaları bir bir ölü bulunmaya başladığı zaman alkolik ve gözden düşmüş bir LAPD dedektifi tekrar dedektifliğe soyunuyor ve bu ölümlerin peşine düşüyor.

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