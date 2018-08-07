Gürbüz: Hadi Allah’a Emanet, Yarım Milyonu Devirdi

Birçok sürpriziyle sinemaseverleri güldürmeye hazırlanan Gürbüz: Hadi Allah’a Emanet filmi 30 Ağustos’ta vizyona giriyor. Filmle aynı adı taşıyan, Yener Çevik’e ait Hadi Allah’a Emanet isimli şarkı geçtiğimiz gün internet ortamında yayınlanmıştı. Yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada büyük beğeni toplayan şarkı, kısa sürede yarım milyon tıklanmayı geçti. Emre Mutlu ve Yener Çevik’in stüdyoya girdiği klipte, filmin eğlenceli kamera arkası görüntüleri de var.

Basın Bülteni

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