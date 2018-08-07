55. Uluslararası Antalya Film Festivali’nin Afişi Yayınlandı

Bu yıl 29 Eylül – 05 Ekim 2018 tarihleri arasında düzenlenecek 55. Uluslararası Antalya Film Festivali’nin afişi belli oldu. Afişte bu yıl başrolde Altın Portakal Venüs Heykeli ile birlikte Antalya halkı yer alıyor. Geçen yıl festivalin simgelerinden biri olan geleneksel korteje katılan onbinlerce Antalyalı ve o anın ölümsüzleştirildiği fotoğraf, festival afişinin ana temasını oluşturuyor. Festival bu yıl tema olarak da ‘insan’ odaklı bir çerçeve sunacak. Göç, mültecilik, ekonomik, sosyal ve duygusal dışlanmışlık bağlamında dünyadan farklı ülkelerin çeşitli hikâyelerini anlatan filmler ‘Çağdaş Masallar’ başlığı altında izleyici ile buluşacak, Türkiye’den ve dünyadan 55 adet film gösterilecek.

Basın Bülteni

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