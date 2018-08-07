Garanti Caz Yeşili ile İçinden Caz Geçen Filmler, 30 Eylül’de Inside Llewyn Davis ile Devam Ediyor

21 yıldır caz müziğine destek veren Garanti Caz Yeşili, İçinden Caz Geçen Filmler serisi ile sonbahar aylarında da sinema ve müziği buluşturmaya devam ediyor. İçinden Caz Geçen Filmler serisi kapsamında, ünlü folk müzik sanatçısı Dave Van Ronk’un hayatından ilham alan Sen Şarkılarını Söyle (Inside Llewyn Davis) filmi, 30 Eylül Pazar günü saat 17:30’da bomontiada Alt’da sanatseverlerle buluşacak. Ethan Coen ve Joel Coen’in yönettiği 2013 yapımı film, 1960’lı yıllarda genç müzisyen Llewyn Davis’in New York’un müzik piyasasında tutunabilmek için verdiği mücadeleyi konu alıyor. Programda yer alan filmler, orijinal dilinde ve Türkçe altyazılı olarak gösteriliyor.

Basın Bülteni

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