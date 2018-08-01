Samimi Bir Aile Komedisi, Babamın Ceketi, 05 Ekim’de Vizyona Giriyor

Hann Medya’nın yapımcılığını üstlendiği, Babamın Ceketi filmi, Müfit Can Saçıntı’nın yönetmenliğinde çekimlerini tamamladı. Film 05 Ekim’de vizyona giriyor. Samimi sıcak ve bir o kadar da eğlenceli bir aile komedisi olan Babamın Ceketi, uzun bir ön hazırlık döneminin ardından motor dedi; çekimleri 4 hafta sürdü. Film için İstanbul’un farklı semtlerinin yanı sıra Ağva ve Dalyan’da seçilen mekânlar, senaryonun geçtiği döneme uygun biçimde özel olarak dekore edildi. Profesyonel bir teknik ekiple yola çıkan Hann Medya’nın yeni projesi Türk Sinemasında son dönemin iddialı yapımlarından ve Yeşilçam tadında bir yapım olmaya aday olarak gösteriliyor.

Basın Bülteni

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