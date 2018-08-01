Canavar Gibi Filminin Galası Yapıldı

Başrollerinde ise Şevket Çoruh, Ayçin İnci, Ruhi Sarı, Bülent Çolak ve Hüseyin Elmalıpınar’ın yer aldığı fantastik komedi filmi Canavar Gibi’nin galası, 01 Ağustos Çarşamba günü Levent Cinemaximum Kanyon Sineması’nda yapıldı. “Türk İşi Frankeştayn” sloganıyla yola çıkan filmin galasına, yönetmen ve oyuncuların yanı sıra, sanat ve cemiyet hayatından da ünlü isimler katıldı. Gösterimde sanatçılar filmle ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Basın Bülteni

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Aycan Sümercan – Bülent Çolak – Özgür Bakar –

Şevket Çoruh – Ayçin İnci – Tuncay Beyazıt – Tolga Yüce



Ayçin İnci – Tuncay Beyazıt – Sinan Bengier –

Tolga Yüce – Hüseyin Elmalıpınar



Bülent Çolak – Aycan Sümercan – Özgür Bakar – Şevket Çoruh



Bülent Çolak – Özgür Bakar –

Şevket Çoruh – Ayçin İnci – Tuncay Beyazıt



Bülent Çolak – Özgür Bakar – Şevket Çoruh –

Sinan Bengier – Ayçin İnci – Tuncay Beyazıt



Şevket Çoruh – Ayçin İnci – Tuncay Beyazıt –

Sinan Bengier – Tolga Yüce

