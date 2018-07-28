Canavar Gibi Filminin Afişi Görücüye Çıktı

Empati ve Zar Yapım ortaklığında çekilen, başrollerinde ise Şevket Çoruh ile Ayçin İnci’nin yer aldığı fantastik komedi filmi Canavar Gibi’nin afişi yayınlandı. “Türk İşi Frankeştayn” mottolu afişte başarılı kreatif direktör Galip Aksular’ın imzası bulunuyor. Yönetmenliğini Özgür Bakar’ın üstlendiği, senaryosunu yine Özgür Bakar’ın, Suat Özkan ve Alper Kıvılcım’la birlikte kaleme aldığı ve oyuncu kadrosunda Şevket Çoruh, Ruhi Sarı, Bülent Çolak, Ayçin İnci, Sinan Bengier, Uğur Serhan, Hüseyin Elmalıpınar, Haldun Boysan, Tolga Yüce ve Nazlı Tosunoğlu gibi isimlerin yer aldığı, merakla beklenen Canavar Gibi, 03 Ağustos’ta vizyonda olacak.

Basın Bülteni

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