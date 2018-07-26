Milyonluk Kuş Filminin Fragmanı Yayınlandı

Başrollerini Ufuk Özkan ve Gökçe Özyol’un oynadığı Milyonluk Kuş komedi filminin fragmanı yayınlandı. Fragman çok kısa sürede oldukça beğenildi. 17 Ağustos’ta vizyona girmeye hazırlanan filmin yönetmenliğini Hayal Aslanzade üstleniyor. Komik hikâyesiyle merak uyandıran filmin oyuncu kadrosunda ise, Ufuk Özkan ve Gökçe Özyol’un yanı sıra, Mehtap Bayri, Dilara Aliyeva, Müşfiq Şahveriyev, yer alıyor. Filmin Bakü’deki çekimleri 4 hafta sürdü.

Basın Bülteni

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