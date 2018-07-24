Azerbaycan’ın Kahkaha Makinesi Oynadığı Her Filmde İzlenme Rekorları Kırıyor

17 Ağustos’ta vizyona girmeye hazırlanan komedi filmi Milyonluk Kuş ile ilgili süpriz haberler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde filmin şarkısını ENBE Orkestrası’nın seslendirdiğini duyuran Artlemma Yapım, oyuncular arasında Ufuk Özkan, Gökçe Özyol, Mehtap Bayri’nin yanı sıra, Azerbaycan’da kahkaha makinesi olarak bilinen Müşviq Şahverdiyev’in de yer aldığını açıkladı. Genç oyuncunun oynadığı komedi filmleri izlenme rekorları kırıyor. Ata Demirer’i andıran tavırlarıyla oldukça sevilen sempatik oyuncunun Türk oyuncularla birlikte rol aldığı Milyonluk Kuş’taki sergilediği performans hayranları tarafından büyük merakla bekleniyor.

Basın Bülteni

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