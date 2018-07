Bu Hafta bomontiada Avlu’da: Kutsal Geyiğin Ölümü

bomontiada, Eylül ayına kadar yaz boyunca her Çarşamba TV+ sponsorluğunda Açık Havada Başka Sinema, her Cuma ise Avluda Caz konserlerine ev sahipliği yapıyor. Konserler ve açık hava sinemasına katılımları ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. 18 Temmuz Çarşamba günü 21:30’da gösterilecek, sezonun mutlaka görülmesi gereken Yorgos Lanthimos filmi Kutsal Geyiğin Ölümü’nde (The Killing of a Sacred Deer) başrolleri Colin Farrell ve Nicole Kidman paylaşıyor.

Basın Bülteni

