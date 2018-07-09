Nazif Kündem’i Kaybettik

Sinemamızın emektar set teknisyen ve amirlerinden Nazif Kündem, 08 Temmuz 2018 Pazar günü hayatını kaybetti. Kündem’in cenazesi, aynı gün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Sarıyer Ferahevler Dedeman Camii’nden kaldırıldı ve toprağa verildi. Beyoğlu’nun Arka Yakası, Hayat Kadını, Ağlamayacaksın, Katırcılar, Evcilik Oyunu, Ferman, Yasak İlişki, Allahım Sen Bilirsin, Bir Küçük Bulut, Yalnız Değilsiniz, Bu Son Olsun gibi filmlerin setlerinde görev yapan Kündem, Aynı Yolun Yolcusu ve Hıçkırık adlı filmlerde de oyuncu beyazperdeye geldi. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.

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