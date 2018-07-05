Can Varol’un yönettiği ve Berna Üçkaleler, Umut Demirdelen, Şevket Süha Tezel ile Anıl Can Yılar’ın oynadığı Karantina XII, 13 Temmuz 2018’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Carat Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Yıllarını paranormal olayları aratıran Cahit Hoca, Arkeoloji öğrencileri Mina, Anıl, Berna, Selin ve Batu’yu staj için bir adaya gitmekle görevlendirir. Grup, terk edilmiş bir ada olan Karantina Adası’na gidecek ve burada arkeolojik araştırmalar yapacaktır. Öğrenciler bilmedikleri bu adaya gitmeye pek razı değildirler fakat Mina kamp yapıp, tatile devam ederek staj yapma gibi cazip ve çekici fikriyle herkesi ikna eder.

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