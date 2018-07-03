Asaf Özpetek’i Kaybettik

Ünlü yönetmen Ferzan Özpetek’in ağabeyi Asaf Özpetek, 03 Temmuz Salı günü hayatını kaybetti. 1956 yılında İstanbul’da doğan Özpetek, 1998 yılında kardeşleri Ferzan Özpetek ve Sıddık Özpetek ile birlikte AFS Film’i kurdu, aynı yıl Harem Suare adlı uzun metraj sinema filmi ile yapımcı olarak faaliyete başladı. AFS Film, Avrupalı yapımcılarla ortak sinema, reklam filmi, dizi yapımcılığı ve sinema filmleri ithalatı yaptı. Cenazesi, 05 Temmuz Perşembe günü Fenerbahçe Camii’nde kılınacak öğle namazını müteakip Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek olan merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.

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