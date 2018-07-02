Ryuhei Kitamura’nın yönettiği ve Kelly Connaire, Stephanie Pearson, Rod Hernandez Farella ile Anthoni Kirlew’in oynadığı Dehşet Yolu (Downrange), 13 Temmuz 2018’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Hann Media tarafından vizyona çıkarılıyor.

Bir arabayla geziye çıkan 6 üniversite öğrencisi, lastiklerinden birinin patlaması sonucu ıssız bir yerde yolda kalırlar. Hayatta kalmak için bir mücadelenin başlangıcında olduklarından habersizdirler. Lastiği değiştirmek için arabadan indiklerinde bunun bir kaza olmadığını anlarlar. Aniden üzerlerine kurşunlar yağar. Etrafta kimsenin olmadığı, bir yerde, kendilerini bir keskin nişancı tarafından kuşatılmış halde bulurlar.

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