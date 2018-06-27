Turgut Yasalar’ın Ben Bir Dâhiyim ama İlk Filmimi Henüz Çekmedim Adlı Kitabı Karakarga Yayınları’ndan Çıktı

Herkesin hayatında yer eden bir film vardır. Bazılarımız beyazperdeye kendi hikâyemizi yansıtmanın peşine düşeriz Usta sinemacı Turgut Yasalar Karakarga Yayınları’ndan çıkan Ben Bir Dâhiyim ama Henüz İlk Filmimi Çekmedim adlı kitabında her tür zorluğa rağmen filmini yapmanın yolunu bulan yönetmenlerin hikâyelerini anlatıyor. Serdar Akar, Kudret Sabancı, Handan İpekçi, Reis Çelik, Derviş Zaim, Uğur Yücel ve Yüksel Aksu’nun da aralarında bulunduğu 16 yönetmenin ve filmlerinin beyazperde yolculuğuna tanık olacağınız bu kitap aynı zamanda yönetmen olmak isteyenler başta olmak üzere yeni bir işe başlayacaklar için motivasyon kitabı olma özelliği taşıyor.

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