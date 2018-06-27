Anders Walter’in yönettiği ve Zoe Saldana, Madison Wolfe, Imogen Poots ile Sydney Wade’in oynadığı Dev Avcısı (I Kill Giants), 27 Temmuz 2018’de Bir Film dağıtımıyla Fabula Films tarafından vizyona çıkarılıyor.

Hiçbir şeyden korkmayan ve kıvrak zekasına hayran kalacağınız Barbara Thorson yeni nesil kahramanınız olabilir. Okul çantasında antik Warhammer oyunu taşıyan ve hayatta kalmak için devleri öldürmeyi kendisine dert edinmiş birisini ne korkutabilir ki? Harry Potter’ın yapımcılarının imzasını taşıyan Dev Avcısı (I Kill Giants), hem gerçek dünyadaki hem de hayal dünyasındaki canavarları alt etmeye çalışan genç bir kızın nefes kesici hikâyesi.

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