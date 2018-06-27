Vaughn Stein’in yönettiği ve Margot Robbie, Simon Pegg, Mike Myers ile Dexter Fletcher’in oynadığı Terminal, 13 Temmuz 2018’de Bir Film dağıtımıyla Fabula Films tarafından vizyona çıkarılıyor.

Hareketli Las Vegas ve Manhattan arka sokaklarını hatırlatan, anonim bir şehrin devasa tren garında, Hattın Sonu adlı bir restoran. Annie, restoranın meraklı ama bir o kadar da gizemli garsonudur. İki kiralık katil, sıradaki görevleri için haber beklerken uğrak yeri olarak Annie’nin mekânını seçmişlerdir. Fakat bilmedikleri bir şey vardır: Annie, zarif ve göz alıcı kırmızı mantosunu giyip ortadan kaybolduğunda, mutlaka çok gizemli bir şeyler dönüyor demektir.

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