Büyükada Yazlık Film Gösterimleri Temmuz Ayında da Devam Ediyor

Mynet Sinema İçerik Editörü, sinema yazarı Melis Zararsız’ın organize ettiği Büyükada Yazlık Film Gösterimleri, Temmuz ayında da sinema sezonunun en seçkin ve ödüllü yerli, yabancı filmlerinin gösterimi ile devam ediyor. Adalar Kent Konseyi Çelik Gülersoy Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek film gösterimlerinde 03 Temmuz Salı günü Kasap Havası filmi yönetmen Çiğdem Sezgin, 17 Temmuz Salı günü Beginner filmi yönetmen Burçak Üzen, 31 Temmuz Salı günü Rauf filmi yönetmen Barış Kaya ile birlikte izlenecek. Temmuz ayının yabancı filmleri 45 Yıl (45 Years) 10 Temmuz, Prensim (Mon Roi) ise 24 Temmuz’da Büyükadalılara sunulacak.



Gösterilecek Filmler

Kasap Havası (03 Temmuz)

45 Yıl (45 Years) (10 Temmuz)

Beginner (17 Temmuz)

Prensim (Mon Roi) (24 Temmuz)

Rauf (31 Temmuz)