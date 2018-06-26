Yıla Damgasını Vuran Kadın Filmleri İstanbul Modern Sinema’da Devam Ediyor

İstanbul Modern Sinema, kadın filmlerinden oluşan Bacağınızı Biraz Çeker misiniz? adlı seçkiyi sinemaseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Bacağınızı Biraz Çeker misiniz? seçkisi, Oscar’a damga vuran MeToo hareketinden 71. Cannes Film Festivali’ndeki kadın eylemine uzanan, sinema endüstrisindeki kadın hakları ve ayrımcılığının gündem olduğu bir dönemde kadınların gözünden kadın mücadelesini aktarıyor.

Ava



İçimdeki Güneş (Let The Sunshine_In)

Karanlık Nehir (Dark River)



Pervane (The Breadwinner)

Western

