Hubert Weiland ile Jan Stoltz’un yönettiği ve Fatih Özkul, Müjde Çapraz, Ayşegül Bingöl ile Rıza Karaağaçlı’nın seslendirdiği animasyon film Kaptan Dandun (Capt’n Sharky), 06 Temmuz 2018’de Bir Film dağıtımıyla Filma Ltd. tarafından vizyona çıkarılıyor.

Kaptan Dandun ve mürettebatı Sharky isimli gemilerini denize indirmeye hazırlanırken nasıl bir maceraya yelken açtıklarını henüz bilmiyorlardı. Kendini kusursuz bulan Kaptan Dandun, dostları Mikey ve Bonnie ile gerçek arkadaşlığı ve özveriyi öğrenecekti. Onları alt etmek isteyen düşmanlar ise, Dandun ve arkadaşlarının birbirlerine bağlılıklarından ve denizlerdeki dostlarından haberdar değillerdi.

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