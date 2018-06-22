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Başka Çarşamba’da Bu Hafta Kült Film: Köpek Dişi

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Her hafta Çarşamba günleri söyleşilere, ön gösterimlere, ve klasiklere ev sahipliği yapan Başka Çarşamba, 27 Haziran’da kült statüsüne erişmiş bir filmi seyirciyle buluşturuyor. Kutsal Geyiğin Ölümü (The Killing of a Sacred Deer) ve The Lobster gibi ilgi gören filmlerle tanıdığımız yönetmen Yorgos Lanthimos’un Yunan Yeni Dalgası’nın başlangıcı olarak kabul edilebilecek filmi Köpek Dişi (Kynodontas – Dogtooth) ile Başka Sinema izleyicileriyle ilk defa beyazperdede buluşuyor.

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