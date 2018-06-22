Başka Çarşamba’da Bu Hafta Kült Film: Köpek Dişi

Her hafta Çarşamba günleri söyleşilere, ön gösterimlere, ve klasiklere ev sahipliği yapan Başka Çarşamba, 27 Haziran’da kült statüsüne erişmiş bir filmi seyirciyle buluşturuyor. Kutsal Geyiğin Ölümü (The Killing of a Sacred Deer) ve The Lobster gibi ilgi gören filmlerle tanıdığımız yönetmen Yorgos Lanthimos’un Yunan Yeni Dalgası’nın başlangıcı olarak kabul edilebilecek filmi Köpek Dişi (Kynodontas – Dogtooth) ile Başka Sinema izleyicileriyle ilk defa beyazperdede buluşuyor.
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