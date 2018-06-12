Malatya Uluslararası Film Festivali’nden Kısa Filmcilere Büyük Destek

Bu yıl 09 – 15 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek 8. Malatya Uluslararası Film Festivali, kısa film projeleri için yapım desteği içeren yeni bir bölümü daha programına ekledi. Malatya Film Platformu’nda açılacak bu bölümde, yapılan başvurular arasından finale kalan kısa film 10 projesi festivalde jüri karşısına çıkacak. Sunumların ardından ana jüri tarafından seçilecek 3 proje TRT tarafından destek ödülü almaya hak kazanacak. Başvurular 20 Haziran’da başlayacak.

Basın Bülteni

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Hacı Uğur Polat



İbrahim Eren



Suat Köçer

