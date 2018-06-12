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Marcello Mastroianni ve Catherine Deneuve’ün Kızı Chiara Mastroianni, Iguana Tokyo’nun Başrolünü Kabul Etti

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Kaan Müjdeci, çekimlerine Eylül ayında başlayacak yeni projesi Iguana Tokyo’nun hazırlıklarına devam ediyor. Önceki günlerde Japonya’nın en önemli film destek fonu Bunka-cho’dan yararlanmaya hak kazanan Iguana Tokyo’nun iddialı kadrosu da açıklanmaya başladı. Kaan Müjdeci filmin başrollerinden birini, İtalyan aktör Marcello Mastroianni ve Fransız yıldız Catherine Deneuve’ün kızı, oyuncu ve şarkıcı Chiara Mastroianni’nin paylaşacağını açıkladı.

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