Gary Ross’un yönettiği ve Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Mindy Kaling ile Sarah Paulson’un oynadığı Ocean’s 8, 15 Haziran 2018’de Warner Bros. dağıtımıyla Warner Bros. tarafından vizyona çıkarılıyor.

Hapisten yeni çıkmış olan Debbie Ocean hikâyelere konu olmuş kariyerinin en büyük soygununu 5 yıl, 8 ay, 12 gün süredir kurgulamaktadır. Başta eski suç ortağı Lou olmak üzere, kendi alanlarında en iyilerden oluşan bir ekibe ihtiyacı vardır. İki eski arkadaş uzmanlardan oluşan bir takım oluştururlar. Hedef 150 milyon değerinde pırlantadır. Her şey göz önünde gerçekleştirilecektir.

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