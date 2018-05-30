Düş Kırgınları, 08 Haziran’da Başka Sinema’da

Selim Güneş’in ikinci uzun metraj filmi Düş Kırgınları, 08 Haziran’da yeniden gösterime giriyor. Filmin konusu şöyle: Kuzey arkadaşı Sami ile Eski Foça’da otel işletmektedir. 1998 yılında Rum köyleriyle ilgili araştırma yapmak için Eski Foça’ya gelen genç ve güzel Şafak, otelde kalır. Şafak, Kuzey’e aşık olur, Kuzey ise Şafak’ı sadece sever. Şafak, arabasıyla çıktığı son ayrılışında kaybolur. Tüm aramalar sonuçsuz kalır. Kuzey, arkadaşı Balıkçı Yunus ile birlikte Şafak’ı beş yıl boyunca bıkmadan aramaya devam eder. Balıkçı Yunus’un kayıp Şafak’ın arabasının kalıntılarını deniz altında bulduğunu söylemesinden sonra Kuzey otelden ayrılır, Şafak’la buluşmaya, aynı yere gider.

Basın Bülteni

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